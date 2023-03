Der Oscar-Abend 2023: Keine Ohrfeigen, viele Emotionen und ein Esel

Geschichte schrieb Michelle Yeoh (60), die für den Abräumer «Everything Everywhere All at Once» als Hauptdarstellerin geehrt wurde. Als erste asiatische Frau holte sie in dieser Kategorie einen Oscar und nutzte die Bühne für zwei wichtige Botschaften: «Für alle Mädchen und Jungs, die so aussehen wie ich: [...] Das ist der Beweis, dass Träume wahr werden können.» Und an alle Frauen gerichtet: «Lasst euch niemals sagen, dass eure Blütezeit vorbei ist.»