«Der Pass II»: Grausig-geniale Fortsetzung des Serien-Hits

Das sollte man aus der ersten Staffel «Der Pass» wissen

In der ersten Staffel hielt der grausame und hochintelligente Krampus-Killer Gregor Ansbach (Franz Hartwig, geb. 1986) das deutsch-österreichische Ermittlerteam, angeführt von Ellie Stocker (Julia Jentsch, 43) und Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek, 50), in Atem. Beiden wird vor allem am Schluss der Serie übel mitgespielt. So gerät Stocker in die Fänge des Krampus-Killers, der sich als vermeintlich harmloser Nachbar in ihr Leben schleicht und versucht, sie zu vergiften. Doch Winter kann sie retten.