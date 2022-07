«Der Pate»-Star James Caan im Alter von 82 Jahren gestorben

Von «Der Pate» bis «Misery»

Caan wurde 1940 in New York geboren. Er spielte auch am Theater, war aber bereits erstmals in den frühen 1960er Jahren in TV- und Filmrollen zu sehen. Im Laufe der Jahre verkörperte er zahlreiche Charaktere. Der Welt wird er aber wohl besonders als Sonny Corleone aus Francis Ford Coppolas (83) Mafia-Klassiker «Der Pate» an der Seite von Al Pacino (82) und Marlon Brando (1924-2004) in Erinnerung bleiben.