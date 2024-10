«Der Pate»-Verwandlung: So sieht Billy Zane als Marlon Brando aus

Biopic «Waltzing with Brando» über fünf Jahre im Leben der Kino–Legende

So wirkt Zane etwa auf einem veröffentlichten Szenenbild exakt wie das Ebenbild von Brandos Don Vito Corleone aus Francis Ford Coppolas (85) zeitlosem Mafia–Klassiker «Der Pate». In «Waltzing with Brando» geht es laut «Variety» um die Jahre 1969 bis 1974, in denen Brando nicht nur für «Der Pate» vor der Kamera stand, sondern auch für Bernardo Bertoluccis (1941–2018) kontroverses Erotikdrama «Der letzte Tango in Paris».