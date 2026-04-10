«Der perfekte Ort»: Leyla und Mike Heiter suchen zweite Heimat

Was sind die Kriterien für das Paar? «Mir ist es wichtig, dass ich direkt so ein Zuhause–Gefühl entwickle und nicht das Gefühl habe, dass ich in einer Ferienunterkunft bin», sagte Leyla Heiter dem Boulevardblatt. Für Mike muss das Haus «diesen Wow–Effekt» haben: «Dass es einen vom Sein und von der Lage einfach überzeugt». Er präzisiert: «Mir ist es auch schon wichtig, dass man eine gute Aussicht hat, also dass man viel Grün sieht und im besten Fall auch Meerblick hat.»