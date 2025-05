«Der Phönizische Meisterstreich»: Wes Anderson zurück zu alter Stärke?

Erfolgsrezept mit Ermüdungserscheinungen?

In aller Regel weiss der Zuschauer, worauf er sich bei einem Wes–Anderson–Film einstellen darf und/oder muss: Schrullige aber liebenswerte Charaktere, geradezu märchenhafte Storyverläufe in ansonsten realistischen Settings sowie jede Menge Situationskomik, der zuweilen tiefschürfende Tragik zugrunde liegen kann. Kurzum: Anderson spielt gerne mit Gegensätzen. Die meisten Fans des Filmemachers sind sich wohl einig, dass ihm die Vermählung dieser drei Aspekte 2014 in «Grand Budapest Hotel» bislang am besten gelungen ist.