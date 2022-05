Der Platin-Pudding für Queen Elizabeth II. ist gekürt

Die Gewinnerin wurde in der BBC-Sendung «The Jubilee Pudding: 70 years in the Baking» am Donnerstagabend bekannt gegeben. Das «Platinum Pudding»-Trifle besteht unter anderem aus Zitronenquark, Zitronenpudding, Amaretto-Keksen, Mandarinen-Püree, Sahne und Schokoladen-Splittern. Die strahlende Gewinnerin bedankte sich nach ihrem Triumph bei ihrer Grossmutter, die ihr das Backen beibrachte.