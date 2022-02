«Der Preis ist heiss» und «Die 100.000 Mark Show» kehren zurück

Schon im «Frühjahr 2022» soll es demnach so weit sein, natürlich jeweils mit den Urgesteinen der beiden Shows. So wird einmal mehr Harry Wijnvoord (72) in seiner unnachahmlichen Art die Preise von diversen Produkten erraten lassen, die es dann zu gewinnen gilt. So, wie er es von 1989 bs 1997 getan hat. Allerdings wird er dies ohne Unterstützung seiner legendären «Der Preis ist heiss»-Off-Stimme Walter Freiwald tun müssen - der Moderator verstarb 2019 im Alter von 65 Jahren an einer Krebserkrankung.