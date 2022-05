«Der Preis ist heiss»: Wie kam das Comeback von Harry Wijnvoord an?

Quoten können sich sehen lassen

In Sachen Einschaltquoten vermeldete RTL immerhin mit 17,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 14,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen am Mittwochabend «den Primetime-Sieg in beiden Zielgruppen». Insgesamt hätten 2,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.