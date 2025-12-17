«Der Promihof» und «Love Island VIP»: Fortsetzungen bestätigt

Reality–Fans dürfen sich freuen: RTLzwei schickt seine beiden Erfolgsformate «Der Promihof» und «Love Island VIP» im kommenden Jahr in eine neue Runde. Der Münchner Sender gab am Mittwoch bekannt, dass beide Shows 2026 fortgesetzt werden. Die Castings für interessierte Kandidatinnen und Kandidaten sind bereits gestartet. Bei beiden Formaten winken nicht nur Sendezeit, sondern auch attraktive Gewinne: Beim «Promihof» etwa geht es um einen Jackpot von 100.000 Euro.
TikTok–Rekord für den «Promihof»
Die Entscheidung kommt nicht überraschend, denn die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. «Der Promihof», eine Eigenentwicklung des Senders, erwies sich als echter Quotenhit. Die erste Staffel, die ab dem 8. Oktober wöchentlich zunächst bei RTL+ und eine Woche später linear bei RTLzwei lief, sammelte insgesamt 520 Millionen Streaming–Views. Schon die Auftaktfolge schaffte den Sprung in die Top 10.
Besonders bemerkenswert ist auch der Social–Media–Erfolg der von Constantin Entertainment produzierten Show. Auf TikTok erreichten die Inhalte bis zu 9,6 Millionen Views – kein anderer Beitrag des Senders erzielte 2025 einen höheren Wert. Das Format, bei dem Promis auf einem Bauernhof in Polen einziehen und von Landwirt Nino Sifkovits (30) aus dem Ochsenknecht–Clan beaufsichtigt werden, traf offenbar genau den Nerv eines jungen, digital affinen Publikums. Am heutigen 17. Dezember läuft das Staffelfinale um 20:15 Uhr linear bei RTLzwei – eine Woche nach der digitalen Premiere auf RTL+.
«Love Island VIP» punktet auch im linearen TV
Auch «Love Island VIP» lieferte überzeugende Ergebnisse ab. Das Promi–Spin–off der internationalen Datingshow verbuchte über 31 Millionen Views bei RTL+. Die zweite Folge allein kam auf fast zwei Millionen Abrufe. Im Streaming–Ranking der privaten Anbieter belegte das Format laut Sendermeldung Platz zwei, im AGF–Gesamtranking sogar Platz drei.
Die von ITV Studios Germany produzierte Show überzeugte nicht nur digital. Im linearen Fernsehen erreichte «Love Island VIP» Spitzenwerte von bis zu 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14– bis 49–Jährigen. In der jüngeren Zielgruppe der 14– bis 29–Jährigen kletterte der Marktanteil sogar auf bis zu 21 Prozent. Der Staffelschnitt lag bei 4,9 Prozent (14–49 Jahre) beziehungsweise 11,1 Prozent (14–29 Jahre) – ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr.