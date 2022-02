Der Pumuckl feiert seinen 60. Geburtstag

Meister Eder an Pumuckls Seite

Zum Pumuckl gehört bekanntlich Meister Eder, der Besitzer einer Schreinerwerkstatt in einem Münchner Hinterhof. Den liebenswürdigen Junggesellen Anfang 60, an dessen Leimtopf der rothaarige Kobold kleben geblieben ist, sollte in der TV-Serie eigentlich der Hörspielsprecher Alfred Pongratz (1900-1977) darstellen. Als dieser kurz vor Beginn der Dreharbeiten überraschend verstarb, übernahm Gustl Bayrhammer (1922-1993) den Part.