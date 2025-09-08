«Der Quiz-Champion»: Günther Jauch stellt sich den Fragen

Special geht in der Mediathek weiter

Wie im letzten Jahr geht «Quiz–Champion» nach der Live–Show im ZDF in der Mediathek weiter. Ab 23:15 Uhr treten dort Influencer weitere drei Stunden an. Für jedes gewonnene Duell gibt es dann 1.000 Euro für die Krebshilfe. Der plattformübergreifende Marathon ging 2024 sogar über 16 Stunden.