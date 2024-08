«Der Quiz-Champion»: Johannes B. Kerner moderiert 16 Stunden lang

Das ZDF richtet sich mit der 16–Stunden–Challenge speziell an ein jüngeres Publikum. So steigen ab 23:15 Uhr aus YouTube, Instagram und Twitch bekannte Influencer in den Quiz–Ring. Auch bekannte Gesichter aus jungen Formaten des ZDF sind am Start. Namen nennt das ZDF in seiner Pressemitteilung allerdings noch nicht.