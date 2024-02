Der «Rocky»- und «Mandalorian»-Star Carl Weathers ist tot

Der am 14. Januar 1948 in New Orleans geborene Schauspieler wirkte in seiner rund 50–jährigen Leinwandkarriere in mehr als 75 Filmen und Fernsehserien mit. In drei Staffeln der Disney+–«Star Wars»–Serie «The Mandalorian» spielte er in neun Episoden zuletzt Greef Karga, den Chef einer Kopfgeldjägergilde. 2021 wurde Weathers, der auch in zwei «The Mandalorian»–Folgen Regie führte, sogar für den Emmy nominiert. Noch letzten Monat wurde bestätigt, dass er auch im geplanten Film «The Mandalorian & Grogu» mitspielen sollte. Ein weiterer Meilenstein seiner Karriere war eine der Hauptrollen neben Arnold Schwarzenegger (76) im Action–Epos «Predator».