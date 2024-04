«Der Rosenkrieg»: Remake mit britischem «Dreamteam»

«Der Rosenkrieg» basierte wie die Neuverfilmung auf dem Roman «The War of the Roses» von Warren Adler (1927–2019) aus dem Jahr 1981. Danny DeVitos Adaption war sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik ein Erfolg. Bei den Golden Globes gab es eine Nominierung als beste Komödie, sowie für Douglas und Turner als beste Hauptdarsteller in diesem Genre. In Deutschland ging der Titel, der auf die spätmittelalterlichen Kriege um den englischen Thron anspielt, als Synonym zu Scheidungskrieg in den Sprachgebrauch ein.