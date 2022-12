«Der Schwarm»: Alles bisher Bekannte zum ZDF-Grossprojekt

Fundierte wissenschaftliche Beratung hat sich das Team von «Der Schwarm» ebenfalls mit ins Boot geholt. So erklärte die Meeresbiologin Prof. Dr. Antje Boetius (55) in einer Pressemitteilung des ZDF: «Ohne die Meere könnten wir ja gar nicht sein. Frank Schätzing hat genau das in seinem Bestseller ‹Der Schwarm› schon 2004 eindrücklich vermittelt, dass wir Menschen lernen müssen, mit dem Meeresleben zu kooperieren, es zu stärken, anstatt es zu vernichten». Boetius leitet das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.