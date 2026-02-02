«Der schwarze Schwan»: Neuer Joachim-Vernau-Fall mit Jan Josef Liefers

Seine Ermittlungen führen ihn zurück in eine Zeit, als Berlin noch der Schmelztiegel von Träumen und Albträumen war. In den Klubs und Bars der Mauerstadt haben sich die Wege von Halstenberg und dem ermordeten Klausen offenbar schon einmal gekreuzt – mit fatalen Folgen. Bei Vernaus nächtlichen Streifzügen durch die Stadt vermischen sich Gegenwart und Vergangenheit: Berlin im Technofieber, eine Tänzerin, die alle verzauberte, und ein Mädchen, das spurlos verschwand.