«Der Sommer, als ich schön wurde»: Das planen die Stars nach der Serie

Christopher Briney, der Jeremiahs älteren Bruder und Liebes–Kontrahenten Conrad spielt, war in den vergangenen Jahren neben der Erfolgsserie bereits in zwei Filmen zu sehen. In «Dalíland» (2022) und «Mean Girls – Der Girls Club» übernahm er jeweils eine der Hauptrollen. Nach dem Drehschluss zu «Der Sommer, als ich schön wurde» zog es den US–Amerikaner dann aber erst einmal auf die Bühne: Vom 13. Juni bis 3. August spielte er im Theaterstück «Dilaria» in New York. Daneben zeigt sich Briney wie seine Co–Stars gerne auf Veranstaltungen wie zuletzt etwa bei den US Open, ziert Magazincover und wirbt für diverse Marken.