«Der Spitzname»: Starensemble erlebt Familientrubel im Schnee

Anna (Janina Uhse, 35) hatte es sich so schön ausgemalt: mit Thomas in den verschneiten Tiroler Alpen vor den Traualtar treten. Hoch oben auf dem Berg in einer kleinen Kapelle soll die familiäre Hochzeit stattfinden. Doch sie weiss auch um die oft explosive Stimmung, die bei einem Aufeinandertreffen von Thomas' Familie drohen kann und dass Harmonie definitiv «keine Superpower» der Gruppe ist. «Wir behalten die Nerven, egal was passiert», ordnet sie deshalb ihrem Verlobten bei der Ankunft im Chalet–Luxushotel an. Und tatsächlich hat jeder wieder sein Päckchen zu tragen, was an den Tagen vor der Hochzeit immer mehr zum Vorschein kommt.