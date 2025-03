«Der Staatsanwalt»: Dramatischer Abschied von Rainer Hunold

Fans mussten sich schon von seinen Rollen in den beliebten Fernsehserien «Ein Fall für zwei» (1988–1997), «Wie Pech und Schwefel» (1994–1997) und «Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen» (1997–2004) verabschieden. Nun steht das nächste Lebewohl für Rainer Hunold (75) an. Seit 2005 verkörperte der beliebte Schauspieler in der ZDF–Fernsehkrimiserie «Der Staatsanwalt» den titelgebenden Wiesbadener Oberstaatsanwalt Bernd Reuther. Doch auch damit ist jetzt Schluss, am 21. März um 20:15 Uhr flimmert mit «Zu allem entschlossen» die allerletzte Folge über den Bildschirm.