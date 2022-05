Der Star-Komponist Vangelis ist tot

Evangelos Odysseas Papathanassiou, so der bürgerliche Name von Vangelis, kam 1943 in der griechischen Hafenstadt Agria zur Welt und studierte vor seiner Musiker-Karriere Malerei in Athen. In den 70er-Jahren machte er sich mit Filmkompositionen einen Namen und kreierte unter anderem die Musik für Blockbuster wie «Blade Runner» oder «1492». Für sein Engagement beim Kultfilm «Die Stunde des Siegers» wurde er 1982 mit dem Oscar ausgezeichnet.