Der Starttermin für das Dschungelcamp 2024 steht endlich fest

Sonntags stimmt das Dschungelcamp auf NFL ein

Gleich vier Primetime–Sendungen wird es in der neuen Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» geben. Neben den Übertragungen an den ersten beiden Tagen zeigt RTL das Dschungelcamp auch an beiden Sonntagen zur besten Sendezeit. Allerdings nur kurz, denn ab 20:55 Uhr wechselt der Sender von Australien in die USA. Dann strahlt RTL die Playoffs der National Football League (NFL) aus. Der K.o.–Modus in der Football–Liga startet schon eine Woche vor dem Dschungelcamp, am 13. Januar 2024.