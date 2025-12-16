Der Starttermin für das Dschungelcamp 2026 steht fest

Lilly Becker ist die amtierende Königin

Die vergangene Staffel, die 20 Jahre Dschungelcamp feierte, lief vom 24. Januar bis 9. Februar 2025. Am Ende ging Lilly Becker (49) als Siegerin hervor und holte sich die Dschungelkrone mit einem beeindruckenden Vorsprung. Laut den von RTL veröffentlichten Voting–Ergebnissen lag die Ex–Frau von Tennis–Legende Boris Becker (58) in der zweiten Woche an allen acht Abenden vorn – zeitweise mit fast 30 Prozentpunkten Abstand. Ihre Mitfinalisten, Schauspieler Pierre Sanoussi–Bliss (63) und Realitysternchen Alessia Herren (23), hatten da keine Chance.