«Der Supergau»: Feuerwehreinsatz bei Moderatorin Panagiota Petridou

Panagiota Petridou (46) hat ihrer Instagram–Community am vergangenen Mittwoch von einem Schreckmoment in ihrem eigenen Zuhause berichtet «Der Supergau ist einfach passiert», erklärt sie sichtlich mitgenommen in einem Video. «Ihr seht hier noch die Feuerwehr, die fährt jetzt gerade noch von dannen», erzählt Petridou und richtet die Kamera auf das Einsatzfahrzeug. «Hier war grade ein Rieseneinsatz und wir haben nochmal wirklich richtig Glück gehabt. Das braucht kein Mensch.» Eigentlich sollte sie nur einen neuen Herd bekommen, doch der war nicht der Grund für den Einsatz.