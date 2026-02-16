Der «Systemsprenger» Helena Zengel ist erwachsen geworden

Rund sieben Jahre liegt Zengels Durchbruchsfilm, der ihr umgehend die Tür nach Hollywood öffnete, nun schon zurück. Aus dem (gespielt trotzigen) Kind ist inzwischen eine elegante junge Frau geworden, wie Bilder von der derzeit stattfindenden Berlinale zeigen. Im schwarzen Kleid mit freier Rückenpartie posiert die 17–jährige Zengel dort für die Fotografen, durchaus mit dem Selbstbewusstsein einer Schauspielerin, die sich dank des Westerns «Neues aus der Welt» die Leinwand schon mit Superstar Tom Hanks (69) teilte. Ein Blick auf ihre bisherige Laufbahn und die anstehenden Projekte zeigt: Zengel hat nicht vor, wie manch ein anderer Ex–Kinderstar wieder in der Versenkung zu verschwinden.