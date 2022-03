Der Termin für die «GZSZ»-Jubiläumsfolge steht fest

Die RTL-Kultserie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» feiert in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum. Zu diesem Anlass strahlt der Sender eine besondere Folge in Spielfilmlänge aus. Am 11. Mai 1992 flimmerte die erste Episode über die Bildschirme. Die Jubiläumsfolge ist nun am 12. Mai 2022 bei RTL (auch bei RTL+) zu sehen. Das teilte das Produktionsunternehmen UFA Serial Drama am Mittwoch mit. Auch über den Inhalt der Folge gibt es erste Details.