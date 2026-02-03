«Der Teufel trägt Prada 2»: Anne Hathaway hofft auf modische Kinofans

Was wohl Miranda Priestly sagen würde?

«Ich hoffe, dass sich alle schick anziehen und ins Kino gehen», erzählt Hathaway im Gespräch mit der echten «Vogue». Sie hoffe zudem drauf, dass sich alle Filmfans daran erinnern, wie viel Spass sie bei Greta Gerwigs (42) Kino–Blockbuster «Barbie» hatten, als sie sich vor rund drei Jahren in Rosa für die Filmvorführungen gekleidet haben. Sie wolle, dass alle mit dem zweiten «Der Teufel trägt Prada»–Teil «einfach Spass» haben, während sie im Saal in ihrem Lieblingsoutfit sitzen, das auch Miranda Priestly genehmigen würde.