«Der Teufel trägt Prada 2»: Kenneth Branagh wird Mirandas dritter Mann

Von den Dreharbeiten zum Sequel von «Der Teufel trägt Prada» gibt es fast täglich neue Fotos und Schlagzeilen – und jetzt gibt es eine echte Neuigkeit: Kenneth Branagh (64) wird offenbar als dritter Ehemann von Miranda Priestly zu sehen sein. Der britische Schauspieler wurde beim Dreh an der Seite von Meryl Streep (76), die erneut in die Rolle der «Runway»–Chefredakteurin schlüpft, fotografiert.