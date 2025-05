«Der Teufel trägt Prada 2»: Starttermin für die Fortsetzung steht fest

Pünktlich zur nächsten Met Gala in rund einem Jahr soll die Fortsetzung der Mode–Satire «Der Teufel trägt Prada» in die Kinos kommen. Wie das Branchenmagazin «Variety» berichtet, hat Disney den 1. Mai 2026 als US–Startdatum für den zweiten Teil verkündet. Die Met Gala, die als eines der wichtigsten Events der Mode–Branche gilt, findet traditionell am ersten Montag im Mai statt und wird von «Vogue»–Chefredakteurin Anna Wintour (75) organisiert, die als Vorlage für die «Runway»–Chefredakteurin Miranda Priestly in «Der Teufel trägt Prada» gilt.