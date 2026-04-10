«Der Teufel trägt Prada 2»: Trailer deutet Rolle von Simone Ashley an

Andy soll «Runway» aus Krise retten

Zudem verrät der Trailer Details zu Andys neuem Job. Wie Miranda ihr eröffnet, soll sie «Runway» durch einen Skandal navigieren. Einblendungen zeigen den abgestürzten Aktienkurs des Modemagazins und eine Collage, in der Miranda als Lügnerin dargestellt wird. Die Chefredakteurin hat jedoch wenig Vertrauen in ihre ehemalige Assistentin, die Krise zu meistern. «Ich habe dich nicht eingestellt, und ich muss nur abwarten, bis du versagst», richtet sie sich an Andy, bevor sie ihr die Autotür vor der Nase zuschlägt und empfiehlt, mit der U–Bahn zu fahren.