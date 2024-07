«Der Teufel trägt Prada» und Co.: Diese Sequels liessen auf sich warten

«Shrek 5» erscheint 2026

25 Jahre nach dem Originalfilm «Shrek – Der tollkühne Held» und immerhin noch 16 Jahre nach «Für immer Shrek», dem bislang letzten Eintrag in der Filmreihe, soll am 1. Juli 2026 die Fortsetzung «Shrek 5» in den US–Kinos erscheinen. Das gab die Produktionsfirma DreamWorks Animation erst am 9. Juli bekannt. Die englischen Originalsprecher Mike Myers (Shrek, 61), Cameron Diaz (Prinzessin Fiona, 51) und Eddie Murphy (Esel) kehren für das späte Sequel zurück. Zur Handlung ist gegenwärtig noch nichts bekannt.