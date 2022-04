Der erfolgreichste Film der Kinogeschichte, «Avatar» von James Cameron (67), wird am 14. Dezember dieses Jahres eine Fortsetzung bekommen. Nun steht auch fest, wie der neue Blockbuster heissen wird. Auf der CinemaCon in Las Vegas wurde der erste Teaser-Trailer zum Film gezeigt, der auf den Namen «Avatar: The Way of Water» hören wird, also «Der Weg des Wassers». Das berichtet die US-Branchenseite «Deadline».