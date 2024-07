Der transparente Rock: Ein gewagter Sommer-Trend erobert die Modewelt

Sie sind leicht, luftig und unwiderstehlich: Transparente Stoffe zählen zu den grössten Modetrends des Jahres 2024. In diesem Sommer haben vor allem Röcke aus durchsichtigen Materialien die Herzen von Designern, Influencern und It–Girls im Sturm erobert. Dieser Style–Guide zeigt mutigen Mode–Fans, wie sie diesen aufregenden Look stilvoll in ihren Alltag integrieren können.