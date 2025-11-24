Der unfassbare Familienfluch geht weiter: JFK-Enkelin hat Leukämie

Tatiana Schlossberg (35), die Enkelin von John F. Kennedy, hat bekannt gegeben, dass sie an Leukämie leidet. In einem Artikel, den sie für «The New Yorker» schrieb, machte sie öffentlich, dass sie an einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankt ist. Die spezielle Art von Leukämie tritt gewöhnlich bei älteren Menschen auf.