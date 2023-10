«Der Untergang des Hauses Usher»: Alter Grusel modern verpackt

Der Niedergang einer niederträchtigen Familie – darum dreht sich die Serie

Gemeinsam haben sich die machthungrigen Geschwister Roderick (Bruce Greenwood, 67) und Madeline Usher (Mary McDonnell, 71) ein Pharmazie–Imperium aufgebaut und schwimmen in Reichtum. An Erbinnen und Erben, um die Familiendynastie fortzuführen, mangelt es zunächst nicht. Doch plötzlich fangen diese nach und nach und unter zunehmend mysteriöseren Umständen an, aus dem Leben zu scheiden. Während die meisten Familienmitglieder ob der Gründe dafür im Dunkeln tappen, scheint Patriarch Roderick besser Bescheid zu wissen: «Ich werde zur Rechenschaft gezogen und Sie haben einen Platz in der ersten Reihe.»