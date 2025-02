Der Valentinstag kann kommen: Diese Outfits passen zum Tag der Liebe

Lady in Bordeauxrot

Es geht aber auch eine Stufe dunkler. Schliesslich ist Bordeauxrot seit Herbst 2024 aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken. Und es muss auch nicht immer ein Kleid sein, wie Leonie Hanne (36) beweist. Sie setzt auf einen weinroten Pullover in Kombination mit einer dunkelbraunen Shorts, die sie mit einer schwarzen Strumpfhose ergänzt. Lange Lederhandschuhe und eine East–West–Bag in Bordeaux greifen die Farbe dezent auf und runden den Look harmonisch ab. Da der Februar noch winterliche Temperaturen mit sich bringt, ist ihr weisser Fellmantel die perfekte Wahl.