Der Weltstar Caterina Valente ist verstorben

Weltstar Caterina Valente ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Das gab die Künstleragentur Huber Communication via Facebook bekannt. Demnach sei die italienisch/französisch/deutsche Schlagersängerin «friedlich eines natürlichen Todes» in ihrem Haus im schweizerischen Lugano verstorben. Ihre beiden Söhne seien an ihrer Seite gewesen. Der genaue Todestag wurde nicht genannt, die Beisetzung sei auf Wunsch der Verstorbenen bereits in kleinstem Kreis vollzogen worden. Gedenkfeiern oder andere Zeremonien seien nicht geplant.