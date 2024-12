Deryck Whibley erkrankt: Australien-Tournee von Sum 41 abgesagt

Ihr allerletztes reguläres Konzert wollen die Bandmitglieder Whibley (Gesang, Gitarre), Dave Baksh (44, Gitarre), Jason McCaslin (44, Bass), Tom Thacker (50, Gitarre) und Frank Zummo (46, Schlagzeug) am 30. Januar 2025 in Toronto geben. Ihr endgültiger Abschiedsauftritt soll dann am 30. März bei den 54. jährlichen JUNO Awards in Vancouver stattfinden, wo sie in die Canadian Music Hall of Fame aufgenommen werden.