«Descendants»-Stars erinnern an sechsten Todestag von Cameron Boyce

Der Disney–Star Cameron Boyce (1999–2019) bleibt unvergessen. Zu seinem sechsten Todestag erinnerten seine «Descendants»–Kollegen Sofia Carson (32), Booboo Stewart (31) und Sarah Jeffery (29) an den Schauspieler, der am 6. Juli 2019 im Alter von nur 20 Jahren an einem epileptischen Anfall gestorben ist. Boyce befand sich wegen der Erkrankung seit Jahren in medizinischer Behandlung.