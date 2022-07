Deshalb arbeitete Bruce Willis auch nach der Aphasie-Diagnose weiter

Emmett hatte 2021 den Willis-Film «Midnight in the Switchgrass» produziert und die Regie geführt. Es folgten noch fünf weitere gemeinsame Streifen, bei denen Emmett als Produzent fungierte. Jeden einzelnen von ihnen habe Willis freiwillig gedreht, so dessen Anwalt: «Weil Herr Willis in diesen Filmen mitspielte, konnten sie finanziert werden. Als Resultat hatten buchstäblich Tausende Menschen einen Job, viele von ihnen während der Covid-19-Pandemie.»