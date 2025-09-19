Deshalb hat Lewis Hamilton seine Autosammlung aufgelöst

Der F1–Fahrer hat vor Jahren begonnen, seinen Lebensstil zu verändern. Hamilton lebt vegan und spricht sich für den Umweltschutz aus. 2019 erzählte er, dass er begonnen habe, seine Autosammlung aufzulösen. Darüber hinaus hat er seinen Privatjet verkauft. Ein Jahr später sagte er, dass er nur noch seinen EQC (elektrischer Mercedes) fahre.