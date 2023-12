Deshalb nimmt König Charles Harry und Meghan ihre Titel nicht weg

«Endgame» erschüttert den Palast

Momentan sorgt das neue Buch des Royal–Experten Omid Scobie (42), der angeblich Zugang zum Umfeld von Prinz Harry und Herzogin Meghan hat, für Wirbel. Der Verkauf von «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival» wurde kürzlich in den Niederlanden gestoppt, nachdem bekannt wurde, dass die übersetzte Fassung enthalten habe, welche Mitglieder der Royals angeblich «Kommentare» über die Hautfarbe von Prinz Harrys und Herzogin Meghans Sohn Archie (4) vor dessen Geburt abgegeben haben sollen.