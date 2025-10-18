Désirée Nick nach «PBB»-Aus: «Ich bin überhaupt nicht enttäuscht»

Auch ihre Meinung haben Sie im Container nicht zurückgehalten. Würden Sie das rückblickend anders machen?

Nick: Auf gar keinen Fall. NO APOLOGIES! Das Schlimmste sind doch Insta–Akrobaten, die um ihre Communities ringen, die sich gegeneinander ausspielen und die unter dem kleinsten gemeinsamen Nenner unter dem Radar durchsegeln wollen. Was soll denn das? Man kann nicht ins Unterhaltungsfernsehen gehen und keine Meinung haben. Das ist doch keine Unterhaltung. Was Entertainment ist und was Entertainment sein kann, das habe ich gezeigt, als ich zwei Tage mit Harald Glööckler in der Musterwohnung eingeschlossen war. Wenn diese Protagonisten diese Bilder sehen, werden sie ganz stark an die eigenen Defizite erinnert. Und weil sie das haben kommen sehen, haben sie mich schon früh rauskicken wollen.