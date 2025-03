Désirée Nick übernimmt Rolle in «Dahoam is Dahoam»

Multitalent Désirée Nick (68) hat einen neuen Job an Land gezogen: Die Entertainerin, Buchautorin und Realityshow–Grösse wird demnächst in der bayerischen Kultserie «Dahoam is Dahoam» zu sehen sein. Wie spot on news erfahren hat, wird die gebürtige Berlinerin in insgesamt sechs Folgen mitspielen. Ob sie in gewohnter Nick–Manier für Wirbel sorgen wird, davon müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer selbst ein Bild machen. Die Ausstrahlung der Episoden ist ab dem 2. Juni 2025 geplant.