Désirée Nosbusch wird 60: Eine Karriere voller Comebacks

Fatale Beziehung mit manipulativem Manager

Wie Nosbusch in den vergangenen Jahren in Interviews, aber auch in ihrer 2022 erschienenen Autobiografie «Endlich noch nicht angekommen» offenlegte, begannen in dieser euphorischen Anfangszeit ihrer Karriere jedoch auch schon die ersten Probleme. Der unerfahrene Teenager geriet in eine Beziehung mit ihrem 26 Jahre älteren Manager Georg Bossert (1939–1995), die ihrer Schilderung nach von Manipulation und sexuellem Missbrauch geprägt gewesen sei.