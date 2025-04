«Desperate Housewives»-Ableger «Wisteria Lane» ist in Arbeit

Neue dunkle Geheimnisse in der Wisteria Lane

Das Drehbuch für «Wisteria Lane» stammt «Deadline» zufolge von Natalie Chaidez. Das neue Projekt wird «als eine lustige, sexy, dunkle Comedy, Soap/Mystery in der Art von ‹Desperate Housewives›» beschrieben. Im Mittelpunkt soll erneut eine Gruppe von fünf sehr unterschiedlichen Freundinnen stehen, die alle in einer Strasse namens Wisteria Lane ihr scheinbar perfektes Leben führen: mit schönen Häusern, hübschen Familien und glänzenden grossen Autos in der Einfahrt. «Aber hinter diesen weissen Zäunen und lächelnden Insta–Posts verbergen sich Geheimnisse.»