Fortsetzung im Prinzip ausgeschlossen

«Desperate Housewives»: Gibt es bald ein 60er-Jahre-Spin-off?

Wird es bald eine Zeitreise in die Wisteria Lane geben? «Desperate Housewives»–Schöpfer Marc Cherry kann sich vorstellen, eine Neuauflage der Erfolgsserie in einem anderen Jahrzehnt anzusiedeln – vorzugsweise in den 60er–Jahren. Eine klassische Fortsetzung schliesst er hingegen im Prinzip aus.