Dessous-Mode: Die schönsten Lingerie-Trends 2024

Dessous–Farbtrends: Rot und Rosa!

Die Liebe zur Weiblichkeit zeigt sich nicht nur in romantisch–verspielten Details, sondern auch in den beiden grossen Dessous–Farbtrends: Lingerie in Rot und Rosa ist 2024 besonders angesagt. Mit diesen leuchtenden Farben kann man jetzt auch unten drunter ein modisches Statement setzen. Besonders schön sind Dessous, die knalliges Rot mit blassrosa Spitze kombinieren und somit den Kontrast zwischen selbstbewusstem Sexappeal und mädchenhafter Verspieltheit herstellen!