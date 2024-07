Tina Ruland, «Ekat» und mehr

«Destination X»: ProSieben zeigt neue Abenteuer-Show mit acht Promis

ProSieben hat eine neue Abenteuer–Show angekündigt, in der ein blickdichter Bus acht Promis an einen unbekannten Ort in Europa bringt, den sie anschliessend erraten müssen. Alle Infos rund um «Destination X».