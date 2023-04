Details zu Horrorflug: Matthew McConaughey stand «unter Schock»

Im Podcast «Let's Talk Off Camera» mit Kelly Ripa (52) hat Oscarpreisträger McConaughey nun detailliert über diese erschreckende Erfahrung gesprochen. «Es ist Schwerlosigkeit», verriet der 53-Jährige in der am 12. April erscheinenden Episode der Audiosendung, über die «ETOnline» vorab berichtet. «Dein Rotwein, das Glas und die Teller deines Essens schweben einfach in der Luft [...] und dann fällt alles herunter», so McConaughey wörtlich.